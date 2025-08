Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 68-jährige Beifahrerin verstirbt nach Verkehrsunfall

Hannover (ots)

Die schwerverletzte 68-Jährige, die am 26.07.2025 gemeinsam mit einem 71-Jährigen in einem Kleinwagen auf dem Parkplatz Varrelheide an der Autobahn (A) 2 verunfallte, erlag am 04.08.2025 ihren Verletzungen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6084958 ).

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /fas, ms

