FW-Kiel: Piepender Rauchmelder in Kiel - Hassee verhindert schlimmeres

Kiel (ots)

Am Samstag, den 01.03.2025, wurde der IRLS Mitte gegen 18:50 Uhr ein piepender Heimrauchmelder mit Brandgeruch in der Alten Lübecker Chaussee in Kiel gemeldet.

Daraufhin wurden sofort der Löschzug der Hauptwache, ein Ergänzungslöschfahrzeug der Ostwache und mehrere Einsatzkräfte des Rettungsdienstes alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung, woraufhin mehrere Trupps unter Atemschutz die Wohnung betraten. Parallel wurde die Drehleiter in Stellung gebracht, um eine Erkundung von außen zu ermöglichen. In der Wohnung wurde als Auslösegrund angebranntes Essen ausgemacht und konnte schnell abgelöscht werden. Parallel wurde eine Person in der Wohnung gefunden, die gerettet und an den Rettungsdienst übergeben wurde. Die Person konnte nach ambulanter Behandlung vor Ort verbleiben und musste nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Zum Abschluss wurde die Wohnung belüftet und konnte wieder an die Bewohner übergeben werden.

Insgesamt waren ca. 25 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst für etwa 30 Minuten vor Ort.

Bei diesem Einsatz zeigte sich einmal wieder die Wichtigkeit von Heimrauchmeldern in Wohngebäuden. Dieser hat frühzeitig die Nachbarn alarmiert, wodurch möglicherweise Schlimmeres verhindert wurde.

