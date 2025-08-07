Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Gräber auf Stadtteilfriedhof Ahlem beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Hannover (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 05.08.2025, bis Mittwoch, 06.08.2025, haben unbekannte Täter in Hannover-Ahlem mehrere Gräber beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen zu den Vorfällen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei begaben sich unbekannte Täter auf den Stadtteilfriedhof Ahlem in der Mönckebergallee und schändeten mehrere Gräber. Hierbei zerstörten sie mit roher Gewalt Grabkreuze, -lichter und -dekoration. Ebenso traten sie auf neu angelegte Gräber ein. Die Tatzeit kann auf den Zeitpunkt der Friedhofsschließung am 05.08.2025 um 17:00 Uhr und der Feststellung der Vorfälle am 06.08.2025 um 17:30 Uhr eingegrenzt werden.

Bislang sind der Polizei 14 beschädigte Gräber bekannt.

Die Polizei hat Strafverfahren wegen der Störung der Totenruhe eingeleitet. Das Polizeikommissariat Hannover-Limmer hat die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu den unbekannten Tätern oder weiteren Geschädigten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer 0511 109-3920 zu melden. /pk, pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell