Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit einer Pistole im Koffer in die Kontrollstelle

Bild-Infos

Download

Görlitz, BAB 4 (ots)

Mit einer Pistole im Kofferraum wurde in der vergangenen Nacht ein Mann aus Polen im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen ertappt. Der 49-Jährige wollte als Passagier mit einem Bus über die Autobahn bei Görlitz nach Deutschland einreisen. Zunächst war festgestellt worden, dass nach dem Polen gefahndet wird. Dabei ging es um einen Haftbefehl, der vom Amtsgericht Frankfurt, Außenstelle Höchst, wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen worden war. Im Zuge der Festnahme des Verurteilten wurde ihm zunächst die Frage gestellt, ob er gefährliche Gegenstände oder Waffen dabeihabe. Daraufhin antwortete er, dass sich in seinem Reisekoffer eine geladene Schusswaffe und Munition befinde. Tatsächlich entdeckten die Uniformierten in besagtem Kofferraum eine Pistole, die mit einem Holster in einer Tasche seiner Jeans steckte. In der Waffe befand sich zu diesem Zeitpunkt auch ein mit Patronen gefülltes Magazin. In der anderen Tasche der Jeans wurden schließlich weitere 38 Patronen gefunden. In einer außerdem mitgeführten Reisetasche kamen zudem Utensilien für den Drogenkonsum sowie Cannabis zum Vorschein. Die Schusswaffe, die Munition als auch die Drogen sind an den Zoll übergeben worden. Dort wird nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz und gegen das Konsumcannabisgesetz ermittelt. Der Verurteilte hingegen kam in eine Justizvollzugsanstalt. Hinter Gittern wird er nun zunächst die nächsten neun Monate verbringen. Hinsichtlich der neuen Vorwürfe sollte er sich jedoch auf eine entsprechende Verlängerung einstellen.

Mit der Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt muss nun auch ein Görlitzer rechnen. Der 46-Jährige war heute Morgen gegen 06.30 Uhr auf der Hospitalstraße in Görlitz von Bundespolizisten ergriffen worden. Auch gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. In diesem Fall geht es um einen Hauptverhandlungstermin, den der Angeklagte in einer Betäubungsmittelangelegenheit nicht wahrgenommen hatten. Das Amtsgericht Görlitz ordnete in diesem Zusammenhang die Sitzungshaft an. Im Laufe des Tages wird nun der Ermittlungsrichter des Görlitzer Amtsgerichts über den Vollzug des vorliegenden Sitzungshaftbefehls entscheiden. Einen weiteren Verstoß gegen das Waffengesetz hatten Einsatzkräfte gestern Nachmittag gleichfalls in der Autobahn-Kontrollstelle festgestellt. Dabei wurde einem polnischen Reisenden ein verbotenes Butterflymesser abgenommen. Das Messer war im Vorfeld im Handschuhfach des Pkw des Beschuldigten festgestellt worden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell