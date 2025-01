BPOLI LUD: 40-Jähriger im Bahnhof Görlitz geschlagen, Frau möglicherweise belästigt - wer hat etwas beobachtet?

Görlitz, BAB 4 (ots) - In der vergangenen Nacht wurde ein polnischer Mann (50) in der Kontrollstelle auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße von der Bundespolizei festgesetzt. Die Beamten hatten bei der Überprüfung der Personalien des 50-Jährigen eine Fahndungsnotiz bemerkt. Hinter dieser Fahndungsnotiz steckte ein Haftbefehl des Amtsgerichts München vom 6. Dezember 2024. Schließlich war in einem Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen Weisungen während der ...

