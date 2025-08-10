Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Autofahrer fährt Radfahrerin an und flüchtet - 39-Jährige leicht verletzt

Hannover (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte am Freitag, 08.08.2025, in Hannover-Linden-Süd eine 39-jährigen Radfahrerin im Vorbeifahren, sodass die 39-Jährige stürzte. Der Unbekannte flüchtete dann vom Unfallort, ohne anzuhalten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls.

Nach ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr eine 39-Jährige mit ihrem Fahrrad gegen 22:45 Uhr die Ricklinger Straße vom Schwarzen Bären kommend in Richtung Auestraße. Kurz vor der Einmündung in die Auestraße fährt von hinten ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem schwarzen PKW auf sie zu. Aus bislang unbekannter Ursache kommt es beim Vorbeifahren des PKW an der Radfahrerin zu einem Kontakt zwischen dem Auto und dem Fahrrad, woraufhin die Radfahrerin stürzt. Bei dem Sturz verletzt sich die 39-Jährige leicht. Der Autofahrer setzt nach dem Zusammenstoß seine Fahrt in unbekannte Richtung fort, ohne anzuhalten.

Die 39-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Sie kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt gegen den Autofahrer nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung und bittet um Mithilfe bei der Identifizierung des flüchtigen PKW. Das Fahrzeug wurde wie folgt beschrieben:

Es handelt sich um einen schwarzen PKW. Zu der Marke oder dem Modell des unfallbeteiligten Fahrzeuges liegen der Polizei keine Hinweise vor. Das Auto müsste durch den Unfall einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite haben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall, insbesondere auch zu dem Fahrzeug, geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /fas

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell