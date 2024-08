POL-DN: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Langerwehe (ots) - Zwischen Mittwochabend (07.08.2024) und Donnerstagmorgen (08.08.2024) brachen bislang unbekannte Täter in den Keller einer Praxis in der Ulhausgasse ein. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter verschafften sich zwischen 19:00 Uhr am Mittwoch und 07:00 Uhr am Donnerstag gewaltsam Zugang zu dem Keller. Ersten Erkenntnissen zu Folge versuchten die Täter auch, in die Praxis zu gelangen, was Ihnen jedoch ...

mehr