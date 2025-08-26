PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Diebstahl auf Friedhof
Ein Unbekannter entwendete in den vergangenen Wochen eine Bronzeskulptur in Heidenheim.

Ulm (ots)

Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag, 1. August und Sonntag 24. August auf dem Waldfriedhof. Von einem Grab stahl ein Unbekannter eine Engelfigur aus Bronze. Die rund 50 cm große Skulptur eines liegenden Engels war mit Schrauben fest verankert. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322430) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen der Diebstahl möglicherweise aufgefallen ist.

++++1657545

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

