Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/A8 - Mit Alkohol am Steuer
Am Dienstagmorgen zog die Polizei bei Ulm einen LKW-Fahrer aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Einen Lasterfahrer stoppte eine Streife der Verkehrspolizei am Dienstag um 4.30 Uhr, nachdem ein Zeuge den unsicher fahrenden Lkw meldete. Der MAN samt Anhänger war auf der A8 in Richtung München unterwegs. Bei dem 41-jährigen Fahrer ergab sich der Verdacht, dass dieser betrunken war. Ein Test bestätigte, dass er deutlich zu viel Alkohol intus hatte. Den LKW musste er stehen lassen und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.

++++1663583(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

