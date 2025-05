Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Schaafheim: Kind bei Verkehrsunfall schwerst verletzt

Schaafheim (ots)

Am Mittwoch (21.05.) kam es gegen 16:10 Uhr in Schaafheim auf der Richelieuer Allee zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem 13-Jährigen Fußgänger. Nach bisherigem Ermittlungsstand beabsichtigte das Kind die Straße auf Höhe der Bushaltestelle "Ärztehaus" zu überqueren und rannte hinter dem abfahrenden Bus über die Straße. Eine 23-Jährige Schaafheimerin befuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Auto die Richelieuer Allee in Richtung Ortskern. Es kam zum Frontalzusammenstoß mit dem Kind, das hierbei schwerst verletzt wurde und mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Neben den Unfallbeteiligten erlitten mehrere Augenzeugen einen Schock und wurden vor Ort durch Notfallseelsorger betreut. Am Auto der 23-Jährigen entstand Sachschaden von geschätzt 15.000 Euro. Im Einsatz waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Notfallseelsorge, Polizei, sowie ein Rettungshubschrauber. Ein Gutachter soll jetzt den genauen Unfallhergang klären, weshalb die Richelieuer Allee zum Berichtszeitpunkt noch gesperrt bleiben musste. Augenzeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Dieburg unter Telefon 06071 9656-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell