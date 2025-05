Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht auf Lidl-Parkplatz

Riedstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag, zwischen 16:00-16:30 Uhr kam es in Riedstadt, Lise-Meitner-Straße 6 (LIDL-Parpklatz), zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein blauer VW Golf GTI an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne den Unfall zu melden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Groß-Gerau zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell