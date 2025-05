Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mossautal

B460: Jeder Vierte war zu schnell

Mossautal (ots)

Am Dienstag (20.5.) führten Kräfte der Verkehrsinspektion Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 460 im Ortsteil Hüttenthal ruch. Innerhalb von drei Stunden, zwischen 14 Uhr und 17 Uhr, wurden insgesamt 485 Fahrzeuge gemessen. In dem Streckenabschnitt liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 50 km/h. Insgesamt 131 Verkehrsteilnehmer hatten mehr als die erlaubten 50 km/h auf dem Tacho, 110 davon müssen mit einem Verwarngeld rechnen. Weil sie mehr als 21 km/h zu schnell waren, kommt auf 20 Ertappte ein Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg zu. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Verkehrsteilnehmer aus Erbach, der einen vorausfahrenden Lastwagen mit 87 km/h überholte. Ihm drohen zwei Punkte in Flensburg, 260 Euro Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot.

