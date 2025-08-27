POL-UL: (BC) Biberach - Einbruch gescheitert
Von Montag auf Dienstag versuchte ein Unbekannter in eine Firma in Biberach einzubrechen.
Ulm (ots)
Der Einbruch soll zwischen 15.30 Uhr und 7.30 Uhr stattgefunden haben. Ein Unbekannter versuchte die Türen und Fenster des Gebäudes im Karlsbadweg aufzuhebeln. Der Täter scheiterte und flüchtete unerkannt. Zurück blieb ein geschätzter Sachschaden von 8.000 bis 12.000 Euro. Das Polizeirevier Biberach hat die Ermittlungen nach dem Einbrecher aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Tel. 07351/447-0.
++++1664599(TH)
Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell