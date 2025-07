Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: Sparkasse Bodensee als "Partner der Feuerwehr" ausgezeichnet

Friedrichshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Sparkasse Bodensee und des KFV Bodenseekreis e.V.

Die Sparkasse Bodensee ist vom Deutschen Feuerwehrverband in Zusammenarbeit mit dem Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis (KFV) mit der Auszeichnung "Partner der Feuerwehr" geehrt worden. Mit dieser besonderen Würdigung werden Arbeitgeber ausgezeichnet, die ihre Mitarbeitenden bei deren ehrenamtlichem Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr in besonderer Weise unterstützen. "Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung", sagte Lothar Mayer, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Bodensee, bei der Übergabe der Plakette. "Die Freiwillige Feuerwehr leistet einen unverzichtbaren Dienst für unsere Gesellschaft - freiwillig, kompetent und mit großem persönlichen Einsatz. Auch wir als Sparkasse fühlen uns dem Gemeinwohl verpflichtet und sehen es daher als unsere Verantwortung, dieses Engagement aktiv zu fördern."

Ein besonders authentisches Beispiel für gelebte Unterstützung ist Thomas Bals, Personaldirektor der Sparkasse Bodensee und selbst aktives Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr: "Ich weiß, was es bedeutet, plötzlich während eines Arbeitstags zum Einsatz gerufen zu werden. Umso wichtiger ist es, dabei auf das Verständnis und die Unterstützung des Arbeitgebers zählen zu können. Diese Auszeichnung ist für mich als Feuerwehrmann eine große Freude - und ein starkes Signal für unsere Unternehmenskultur."

Die Sparkasse Bodensee ermöglicht ihren Mitarbeitenden den Einsatz im Feuerwehrdienst auch während der Arbeitszeit. Darüber hinaus fördert sie regelmäßig Projekte der Feuerwehren im Geschäftsgebiet - beispielsweise beim Aufbau einer Drohnengruppe im Bodenseekreis oder mit der Bereitstellung von Übungspuppen.

Die Ehrung wurde durch eine Delegation des Kreisfeuerwehrverbands überbracht. In seiner Laudatio betonte Martin Schweitzer, Verbandsvorsitzender Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis, die Bedeutung engagierter Arbeitgeber: "Ohne das Rückgrat der Wirtschaft - die Unterstützung von Arbeitgebern wie der Sparkasse Bodensee - wäre ein leistungsfähiger Brandschutz in unserer Region nicht denkbar."

Mit der Auszeichnung "Partner der Feuerwehr" setzt die Sparkasse Bodensee ein sichtbares Zeichen für ihre gesellschaftliche Verantwortung - und für die Wertschätzung des Ehrenamts in der Region.

Foto und Text: Sparkasse Bodensee, Pressestelle

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V., übermittelt durch news aktuell