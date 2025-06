Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: Wohnungsvollbrand durch explodierten Fahrrad-Akku - Mehrere Verletzte in Unteruhldingen

Uhldingen-Mühlhofen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Freiwilligen Feuerwehr Uhldingen-Mühlhofen und des KFV Bodenseekreis.

Am Abend des 19. Juni 2025 kam es in Unteruhldingen (Bodenseekreis) gegen 19 Uhr zu einem Wohnungsbrand mit erheblichem Ausmaß, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Feuer durch die plötzliche Explosion eines Fahrrad-Akkus im Erdgeschoss einer Ferienwohnung in der Poststraße ausgelöst.

In der Anfangsphase des Einsatzes war unklar, ob sich noch Anwohner in den Obergeschossen des Gebäudes befanden. Nur durch das umgehende Absetzen des Notrufs und das beherzte Handeln von Nachbarn, die weitere Bewohner alarmierten, gelang es, die Menschen in letzter Minute aus dem Gebäude zu retten. Ein Übergreifen des Feuers auf die oberen Stockwerke konnte durch den schnellen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Uhldingen-Mühlhofen verhindert werden.

Mehrere Atemschutztrupps der Feuerwehr konnten den Brand schließlich unter Kontrolle bringen und löschen. Aufgrund der intensiven Hitzeentwicklung und der starken Rauch- und Rußausbreitung mussten auch Teile der Fassade geöffnet werden, um mögliche Glutnester auszuschließen und eine umfassende Nachkontrolle sicherzustellen.

In enger Zusammenarbeit mit dem DRK-Ortsverein Uhldingen-Mühlhofen, dem Regelrettungsdienst, dem Leitenden Notarzt sowie dem Organisatorischen Leiter Rettungsdienst wurden sieben verletzte Personen gesichtet, erstversorgt und in umliegende Kliniken transportiert. Auch die eingesetzten Atemschutzgeräteträger wurden aufgrund der extremen Temperaturen medizinisch überwacht.

Zur Unterstützung mit zusätzlichen Atemschutzgeräteträgern sowie zur Sicherstellung des Grundschutzes im Gemeindegebiet wurden zeitweise die Feuerwehren Überlingen und Daisendorf hinzugezogen.

Die Feuerwehr Uhldingen-Mühlhofen selbst war mit 30 Feuerwehrleuten im Einsatz.

Eingesetzte Einheiten:

- Freiwillige Feuerwehr Uhldingen-Mühlhofen - Freiwillige Feuerwehr Überlingen - Freiwillige Feuerwehr Daisendorf - Stellv. Kreisbrandmeister Felix Engesser - Regelrettungsdienst, Ltd Notarzt, OrgL Rettungsdienst - DRK Schnelleinsatzgruppe Uhldingen-Mühlhofen - Polizei

