Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach an der Fils - Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ein Autofahrer verursachte am Sonntag auf der B10 bei Ebersbach einen Unfall und fuhr weiter.

Ulm (ots)

Gegen 18.20 Uhr war ein 19-Jähriger von Reichenbach in Richtung Göppingen auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Ebersbach-West wechselte ein bislang unbekannter Autofahrer vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er wohl den 19-jährigen mit seinem VW. Um einen Unfall zu vermeiden musste der VW-Fahrer stark bremsen und nach links ausweichen. Dabei stieß er in die Leitplanken. Zur Kollision beider Autos kam es dabei nicht.

Der Unbekannte bemerkte den Unfall wohl nicht und fuhr mit seinem grünen Pkw anschließend weiter. Die Polizei Uhingen (Tel. 07161/9381-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugens sowie den Fahrer des grünen Pkw. Bei dem Unfall entstand am VW und den Leitplanken ein Sachschaden von insgesamt rund 6.000 Euro.

++++1669528

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell