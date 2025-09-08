Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Ditzenbach - Vorrang missachtet

Am Sonntagnachmittag musste ein Motorradfahrer bei Bad Ditzenbach einem abbiegenden Autofahrer ausweichen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr an der Kreuzung von der K1436 und der Zufahrt zum dortigen Fernsehturm. Ein 85-jähriger Mercedes-Fahrer bog nach links in die Zufahrt ein. Hierbei sah er wohl den aus Richtung Aufhausen kommenden Kawasaki-Fahrer zu spät und fuhr bereits ein Stück in die Gegenfahrbahn ein. Der Motorradfahrer wich dem PKW aus und kam hierbei von der Straße ab. Der 43-Jährige stürzte in ein Maisfeld. Verletzt wurde er durch den Sturz nicht. Der Verkehrsdienst Mühlhausen nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Sachschaden am Motorrad auf 200 Euro.

