Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall an der Ampel

Am Sonntag fuhr ein 56-Jähriger an einer Ampel in Ulm rückwärts.

Ulm (ots)

Gegen 23.30 Uhr befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Nissan den Bismarckring in Richtung Zinglerstraße. An einer roten Ampel hielt sie hinter einem Mercedes an. Ein 56-Jähriger wollte mutmaßlich die Spur wechseln, da er sich falsch eingeordnet hatte. Er setzte seinen Mercedes zurück und stieß mit seinem Heck gegen den Nissan. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf 3.000 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit.

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

