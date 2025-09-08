PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Schockanrufer machen Beute
Am Freitag brachten Betrüger eine Frau aus Heidenheim um ihr Erspartes.

Ulm (ots)

Gegen 12.40 Uhr klingelte das Telefon bei einer 52-Jährigen in Heidenheim. Ein Betrüger täuschte vor, ihre Tochter hätte einen Unfall verursacht, bei dem jemand gestorben sei. Um ihre angeblich in Haft sitzende Tochter nun gegen Kaution freizukaufen, forderte er Geld. Die Frau ging daraufhin zu ihrer Bank und hob am Schalter Bargeld ab. Anschließend sollte sie das Geld einem Kurier übergeben. Mit dem Geld fuhr die Frau in die Helmut-Bornefeld-Straße. Dort übergab sie gegen 15 Uhr das Geld an einen Unbekannten. Der Mann lief anschließen zu Fuß davon. Kurze Zeit später erkannte die Geschädigte den Betrug und erstattete Anzeige.

Die Kriminalpolizei Heidenheim (Tel. 07321/322-432) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise von Zeugen.

Der Abholer war etwa 30 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Er hat kurze, dunkle Haare und ein rundes Gesicht. Bekleidet war er mit einer schwarzen Bomberjacke und einer dunkelgrünen Hose.

++++1735161 (JC)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

