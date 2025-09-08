Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Mann mit Schusswaffen

Am Montag rückten Einsatzkräfte zu einem Seniorenheim in Warthausen aus.

Ulm (ots)

Gegen 12.35 Uhr rückten Einsatzkräfte zu einem Seniorenheim in die Ehinger Straße aus. Dort soll ein 70-jähriger Bewohner in seinem Zimmer mit einer Schusswaffe hantiert haben. Die Einsatzkräfte trafen den Mann in seinem Zimmer an und nahmen ihn vorläufig fest. Seine zwei Schusswaffen wurden beschlagnahmt. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei wird auch geprüft, ob der Mann die zwei ungeladenen Schreckschusswaffen rechtmäßig besaß. Zu Bedrohungen von Mitarbeitenden kam es nicht. Aufgrund seiner gesundheitlicher Beschwerden wurde der 70-Jährige vorsorglich in eine Klinik verbracht.

