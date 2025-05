Polizei Köln

POL-K: 250523-3-K Straßenraub in Köln-Rodenkirchen - Kriminalpolizei sucht Tatverdächtigen mit Aufnahmen aus der Stadtbahn

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht mit Videoaufnahmen aus der Stadtbahn nach einem Mann, der am 13. Januar an einem Straßenraub im Stadtteil Rodenkirchen beteiligt gewesen sein soll.

Ihm wird vorgeworfen, einem Kölner (36) auf der Schillingsrotterstraße von hinten angegriffen, mit Gewalt zu Boden gedrückt und anschließend unter anderem Bargeld aus dessen Bauchtasche geraubt zu haben.

Ersten Erkenntnissen nach war der Gesuchte dem 36-Jährigen gegen 23.30 Uhr in der Straßenbahn der Linie 16 begegnet. Beim Ausstieg an der Haltestelle "Rodenkirchen" soll er dem späteren Geschädigten dann mit einem möglichen Komplizen gefolgt sein. In welche Richtung beide nach dem Überfall flüchteten, ist nicht bekannt.

Die Bilder des Gesuchten sind unter dem folgenden Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/169273

Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern weiter an.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (bg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell