Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand einer Weinbergzeile

Bad Bergzabern (ots)

Am gestrigen Samstag, 05.07.2025, kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Brand hinter einem Baumarkt in der Kurfürstenstraße in Bad Bergzabern. In Brand geriet eine Zeile eines Weinbergs, welcher nah an einem Feldweg lag. Eine Brandursache ist derzeit nicht bekannt.

Gerade in den Sommermonaten besteht eine erhöhte Brandgefahr durch die anhaltende Trockenheit, insbesondere im Wald- und Wiesenbereich. Demnach ist es wichtig, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und sich entsprechend zu verhalten. Dazu gehören das Vermeiden von offenem Feuer, das Nichtrauchen im Wald-und Wiesenbereich sowie das ordnungsgemäße Parken von Fahrzeugen und das Beachten von Warnhinweisen.

