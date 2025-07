Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B48 Rinnthal

Wellbachtal - Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

B48 Wellbachtal (ots)

Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr verunfallte ein 27-jähriger Motorradfahrer auf der Bundesstraße 48 schwer. Der aus dem Kreis Südliche Weinstraße stammende junge Mann befuhr die B48 von Johanniskreuz kommend in Fahrtrichtung Rinnthal, als er etwa einen Kilometer vor der Einmündung Hofstätten in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. In Folge des Sturzes zog sich der 27-jährige lebensbedrohliche Verletzungen zu. Der Rettungshubschrauber verbrachte den Verletzten in das nächstgelegene Krankenhaus. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Unfallstelle war über die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell