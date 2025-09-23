PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Falsche Handwerker erbeuten Schmuck
Polizei gibt Tipps

Groß-Umstadt (ots)

Falsche Handwerker erbeuteten am Montagmorgen (22.9.) mehrere Schmuckstücke aus der Wohnung einer Seniorin im Adenauerring. Unter dem Vorwand, den Wasserzähler ablesen zu müssen, erhielten die zwei Unbekannten Zutritt zur Wohnung. Das Duo entfernte sich im Anschluss gegen 10.30 Uhr mit seiner Beute zu Fuß.

Beide Täter waren männlich. Einer von ihnen war circa 1,60 Meter groß, trug einen Schnurrbart und hatte eine korpulente Statur. Der andere wird auf etwa 30 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß geschätzt. Er war schlank.

Zeugen, denen am Montagmorgen in diesem Bereich etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor falschen Handwerkern und rät:

Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

