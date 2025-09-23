PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Bürocontainer im Visier Krimineller
Polizei sucht Zeugen

Bürstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen in der Nacht von Sonntag (21.9.) auf Montag (22.9.) zwischen 21 und 6 Uhr einen Bürocontainer in der Gartenstraße ins Visier. Die Kriminellen verschafften sich nach derzeitigen Erkenntnissen über ein Fenster gewaltsam Zutritt in den Container. Im Innern entwendeten sie einen Tresor und flüchteten im Anschluss mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Sie hinterließen nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

