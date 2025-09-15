PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Spiegel von Streifenwagen abgetreten - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am späten Freitagabend (12.09.2025) in der Klett-Passage einen 45 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in der Königstraße einen Streifenwagen beschädigt zu haben. Zeugen beobachteten, wie der Tatverdächtige kurz vor 23.00 Uhr gegen den geparkten Vito trat und dabei den Außenspiegel beschädigte. Einer der Zeugen ging dem 45-Jährigen hinterher, hielt ihn in der Klett-Passage fest und übergab ihn den alarmierten Beamten. Der alkoholisierte Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der Schaden rund 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

