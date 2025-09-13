PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Passant geschlagen und ausgeraubt

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte haben am Freitagabend (12.09.2025) einen 23 Jahre alten Mann an der Silberburgstraße beraubt. Der 23-Jährige hielt sich dort gegen 20.05 Uhr auf, als er auf vier junge Männer traf. Diese schlugen den Geschädigten zu Boden und traten in der Folge mehrfach auf ihn ein. Anschließend stahlen die Täter dessen Mobiltelefon und flüchteten in unbekannte Richtung. Die vier unbekannten Täter sollen zirka 18 bis 20 Jahre alt sein. Zwei der Täter haben ein dunkelhäutiges Erscheinungsbild, einer soll etwa 175 cm, der andere etwa 190 cm groß gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 8990-1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

