Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Schranke geschleudert

Stuttgart-West (ots)

Eine 23 Jahre alte Frau ist am Donnerstagvormittag (11.09.2025) mit ihrem VW Polo auf der Bergheimer Steige ins Schleudern geraten und gegen eine Schranke geprallt. Die 23-Jährige war gegen 10.35 Uhr mit ihrem Auto in Richtung Weilimdorf unterwegs, als ihr Auto auf Höhe eines Parkplatzes auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet. Der Polo kam nach links von der Fahrbahn ab, riss einen Leitpfosten heraus und kam an der Verankerung einer Schranke zum Stehen. Rettungskräfte brachten die leichtverletzte Frau in ein Krankenhaus. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

