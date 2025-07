POL-PPTR: 83-Jähriger aus Konz wohlbehalten angetroffen

Trier (ots) - Am Donnerstag, den 17.07.2025, kam es gegen 10:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A1 in Fahrtrichtung Koblenz. Auf Höhe der Anschlussstelle Schweich befuhr ein LKW den linken der beiden Fahrstreifen um einem PKW dort das Auffahren zu ermöglichen. Aufgrund eines Fehlverhaltens des PKW-Fahrers beim Auffahren auf die Autobahn, musste der LKW Fahrer ausweichen und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. An ...

