Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Tochter verhindert Telefonbetrug

Trier (ots)

Am Montag, 14. Juli, riefen unbekannte Täter unter unterdrückter Nummer eine 83-Jährige aus Trier an. Es folgte die bekannte Masche: Erst sprach eine weinende Frau, dann insgesamt vier verschiedene Männer, die der 83-Jährigen glaubhaft vermittelten, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und Fahrerflucht begangen. Die angeblich fällige Kaution? 75.000 Euro. Als die Geschädigte erklärte, so viel Geld habe sie nicht, wiesen die Betrüger sie an, einfach so viel mitzubringen, wie sie zuhause finden kann.

Gerade als die 83-Jährige sich mit einer Tasche voll Bargeld auf den Weg zum Übergabeort machen wollte, kam zufällig ihre Tochter nach Hause. Die 54-Jährige, die laut den Anrufern eigentlich gerade in Polizeigewahrsam sein sollte, erkannte den Betrugsversuch sofort. Sie konnte ihre Mutter beruhigen, informierte sofort die Polizei und verhinderte so die Übergabe einer hohen Summe Bargeld.

Solche Geschichten zeigen, wie wichtig es ist, Angehörige, Freunde und Bekannte für diese perfiden Telefonbetrugsversuche zu sensibilisieren.

Die Polizei appelliert:

- Sprechen Sie mit ihren Mitmenschen über die Betrugsmasche und schreiten Sie ein, wenn Ihnen etwas merkwürdig vorkommt.

- Vereinbaren Sie mit Ihren Eltern ein Codewort, um Ihre Identität zu verifizieren.

- Polizei oder Staatsanwaltschaft fordern Sie niemals am Telefon dazu auf Bargeld oder Wertgegenstände als Kaution zu übergeben - Legen Sie sofort auf!

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell