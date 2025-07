POL-HI: Versuchter Einbruch in eine Bäckerei - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - BOCKENEM (erb). In den vergangenen Tagen kam es in 31167 Bockenem zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls eines Elektrotretrollers. Der Geschädigte stellte sein Kraftfahrzeug am 04.07.2025, um 06:15 Uhr, an einem Fahrradständer beim Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) in der Hindenburgstraße ab. Er sicherte den E-Scooter mittels eines Zahlenschlosses. Als er am 07.07.2025, um 17:20 Uhr, zu seinem ...

