Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht in Gronau (Leine)

Hildesheim (ots)

(sud) Am Montag, den 07.07.2025, in der Zeit zwischen 16:10 Uhr und 18:00 Uhr, wurde ein schwarzer Volkswagen T-Cross, der in der Hauptstraße in Gronau (Leine) in einer Parkbucht gegenüber der dortigen Kirche (Höhe Hausnummer 7) abgestellt war, von einem anderen Fahrzeug vermutlich beim Ausparkvorgang beschädigt. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel.: 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell