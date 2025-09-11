PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Donnerstagmorgen (11.09.2025) im Umgelterweg ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden ist. Ein VW Tiguan stand zwischen 05.00 Uhr und 10.30 Uhr vor der Hausnummer zwei am rechten Fahrbahnrand. In diesem Zeitraum beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug den VW im Bereich des linken Kotflügels stark. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Aufgrund der Unfallspuren könnte ein größeres Fahrzeug den Unfall beim Wenden verursacht haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 11:48

    POL-S: Beim Vorbeifahren gestreift - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Eine 28 Jahre alte Fahrerin eines grauen Ford hat am Mittwoch (10.09.2025) am Gebhard-Müller-Platz mit ihrem Außenspiegel ein unbekanntes Auto gestreift. Die 28-Jährige fuhr in der Konrad-Adenauer-Straße Richtung Willy-Brandt-Straße. An der Kreuzung zur Schillerstraße fuhr sie auf den Linksabbiegerstreifen um nach links abzubiegen. Rechts neben ihr fuhr ein unbekanntes Auto. Beim Vorbeifahren ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 13:51

    POL-S: Radfahrer gestürzt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein 25 Jahre alter Fahrradfahrer hat sich am Dienstagabend (09.09.2025) in der Brückenstraße bei einem Sturz leichte Verletzungen zugezogen. Der 25-Jährige wartete gegen 18.15 Uhr an einer roten Ampel in der Brückenstraße auf einer Fahrradspur und wollte offenbar verbotswidrig nach rechts in die Wilhelmastraße abbiegen. Hierbei drängte ihn ein unbekannter Autofahrer ab, weshalb er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren