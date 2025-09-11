Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Donnerstagmorgen (11.09.2025) im Umgelterweg ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden ist. Ein VW Tiguan stand zwischen 05.00 Uhr und 10.30 Uhr vor der Hausnummer zwei am rechten Fahrbahnrand. In diesem Zeitraum beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug den VW im Bereich des linken Kotflügels stark. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Aufgrund der Unfallspuren könnte ein größeres Fahrzeug den Unfall beim Wenden verursacht haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell