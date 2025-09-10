PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 25 Jahre alter Fahrradfahrer hat sich am Dienstagabend (09.09.2025) in der Brückenstraße bei einem Sturz leichte Verletzungen zugezogen. Der 25-Jährige wartete gegen 18.15 Uhr an einer roten Ampel in der Brückenstraße auf einer Fahrradspur und wollte offenbar verbotswidrig nach rechts in die Wilhelmastraße abbiegen. Hierbei drängte ihn ein unbekannter Autofahrer ab, weshalb er stürzte. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem unbekannten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

