Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Zwei mutmaßliche Ladendiebe festgenommen

Stuttgart- Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (08.09.2025) an der Wildunger Straße eine 18-jährige Frau und einen 19-jährigen Mann festgenommen, die im Verdacht stehen, Kosmetika und Kleidung gestohlen zu haben. Der 19-Jährige soll sich zudem gegen die Festnahme gewehrt und ein Messer bei sich gehabt haben. Ladendetektive beobachteten gegen 19.00 Uhr wie die beiden Tatverdächtigen Waren im Wert von rund 190 Euro einsteckten. Nachdem der Ladendetektiv sie darauf ansprach, soll sich der 19-Jährige gewehrt haben und hierbei den Ladendetektiv und eine Angestellte verletzt haben. Polizeibeamte nahmen die beiden fest und fanden bei der Durchsuchung des 19-Jährigen ein Küchenmesser. Die beiden ukrainischen Staatsangehörigen werden im Laufe des Dienstags (09.09.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

