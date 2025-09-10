PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (09.09.2025) einen 38 Jahre alten Autofahrer vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, auf den Otto-Hirsch-Brücken einen Verkehrsunfall verursacht zu haben und anschließend davongefahren zu sein, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein 51 Jahre alter Mann stand mit seinem Renault Clio gegen 21.10 Uhr auf den Otto-Hirsch-Brücken an einer roten Ampel, als der 38-Jährige mit seinem VW Passat vor dem Renault einscherte und dabei den Renault streifte. Nachdem die Ampel auf Grün schaltete, bog der 38-Jährige links in die Straße Am Mittelkai ab und fuhr davon, ohne sich um den Schaden von mehreren Tausend Euro zu kümmern. Die Beamten ermittelten den Aufenthaltsort des Flüchtigen in der Klosterallee in Esslingen und nahmen ihn dort vorläufig fest. Dabei bemerkten sie, dass der 38-Jährige mutmaßlich unter Alkoholeinwirkung steht. Der Tatverdächtige musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der VW wies neben den Unfallschäden vom Unfall auf den Otto-Hirsch-Brücken noch weitere Schäden auf, deren Herkunft bislang nicht ermittelt werden konnten. Auch die Fahrtstrecke vom Unfallort nach Esslingen ist bislang nicht bekannt. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

