Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach massiven Widerstandshandlungen: Tatverdächtigen festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagabend (29.08.2025) einen 30 Jahre alten Mann festgenommen, der versucht haben soll, sich durch Widerstand einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Die Beamten wollten den 30-jährigen Fahrer eines Mercedes gegen 18.40 Uhr in der Biklenstraße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als sie ihn aufforderten, sich auszuweisen, soll er versucht haben, wegzurennen. Die beiden Polizisten holten ihn ein und nahmen ihn fest. Gegen seine Festnahme soll der 30-Jährige sich durch Treten und Schlagen gewehrt haben. Der 30 Jahre alte Mann steht im Verdacht, sein Fahrzeug ohne die erforderliche Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt zu haben. Der staatenlose Tatverdächtige ohne festen Wohnsitz wurde am Samstag (30.08.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Zeugen, insbesondere die junge Frau, die bei der Festnahme unterstützte, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 bei dem Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell