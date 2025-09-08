Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Polizisten angegriffen - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht auf Montag (08.09.2025) einen 36 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Polizisten angegriffen zu haben. Der 36-jährige Mann soll um kurz nach Mitternacht im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Berliner Platz lautstark herumgeschrien und wild mit den Armen gestikuliert haben. Als die Beamten sich dem Mann näherten, griff dieser plötzlich nach einem über ein Kilogramm schweren Stein und warf ihn zielgerichtet in Richtung der Beamten. Der Stein verfehlte die Beamten nur knapp und landete auf dem Boden. Mehrere Beamte nahmen den Mann schließlich fest. Der 36-Jährige mit ägyptischer Staatsangehörigkeit wurde am Montag (08.09.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell