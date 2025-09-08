Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vor zwei Mädchen in Stadtbahn onaniert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstag (04.09.2025) in einer Stadtbahn der Linie U2 an seinem Genitalbereich manipuliert und dabei zwei Mädchen angestarrt. Die beiden 13- und 14-jährigen Mädchen befanden sich gegen 16.30 Uhr in der Stadtbahn, die von der Eltinger Straße Richtung Charlottenplatz fuhr. Sie bemerkten einen Mann, der in der Sitzgruppe neben ihnen saß und oberhalb seiner Hose an seinem Genitalbereich manipulierte. An der Haltestelle Charlottenplatz stieg der Unbekannte aus. Die Mädchen erzählten erst am Abend ihre Eltern über den Vorfall. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

