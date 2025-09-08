POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht
Stuttgart-Nord (ots)
Unbekannte sind am Sonntag (07.09.2025) in eine Wohnung an der Rosensteinstraße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 09.00 Uhr und 16.00 Uhr die Wohnungstür zu einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf. Sie erbeuteten eine Münzsammlung im Wert von rund 200 Euro und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
