POL-S: 82-jähriger Radfahrer schwer verletzt
Stuttgart-Mühlhausen (ots)
Ein 82-jähriger Fahrradfahrer ist am Sonntagnachmittag (07.09.2025) im Weißenseeweg gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann überquerte gegen 17.30 Uhr auf Höhe der Hausnummer 11 die Straße, stieß aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen am Straßenrand geparkten Mercedes und stürzte. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.
