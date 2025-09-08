PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 82-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Ein 82-jähriger Fahrradfahrer ist am Sonntagnachmittag (07.09.2025) im Weißenseeweg gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann überquerte gegen 17.30 Uhr auf Höhe der Hausnummer 11 die Straße, stieß aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen am Straßenrand geparkten Mercedes und stürzte. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
  • 08.09.2025 – 10:13

    POL-S: Mutmaßlich betrunken Streifenwagen gerammt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Untertürkheim (ots) - Ein 64 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Sonntagabend (07.09.2025) betrunken Auto gefahren und hierbei andere Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdet zu haben. Eine 40-jährige Frau bemerkte den 64-jährigen Mercedes-Fahrer gegen 18.15 Uhr in der Dürrbachstraße aufgrund seiner auffälligen Fahrweise und alarmierte die Polizei. ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 10:11

    POL-S: Radfahrer schwer verletzt

    Stuttgart -Bad Cannstatt (ots) - Bei einem Unfall in der Wiesbadener Straße hat sich ein 56 Jahre alter Fahrradfahrer am Freitagmittag (05.09.2025) schwere Verletzungen zugezogen. Der 56-Jährige war gegen 14.15 Uhr in der Wiesbadener Straße Richtung Martin-Luther-Straße unterwegs. Offenbar missachtete er an der Kreuzung Taubenheimstraße/ Wiesbadener Straße die Vorfahrt des von rechts kommenden Mercedes eines 44-jährigen Mannes und stieß mit ihm zusammen. ...

    mehr
  • 06.09.2025 – 08:46

    POL-S: Mit Pkw gegen Hauswand geprallt

    Stuttgart-Riedenberg (ots) - Eine 83 Jahre alte Fahrerin einer silberfarbenen Mercedes-Benz A-Klasse ist am frühen Freitagabend (05.09.2025) an der Kirchheimer Straße unter anderem gegen ein Gebäude geprallt, in dem sich eine Apotheke befindet. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Die Dame fuhr mit ihrem Pkw gegen 17.05 Uhr aus bislang unbekannter Ursache zuerst über einen ...

    mehr
