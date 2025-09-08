POL-S: 82-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Stuttgart-Riedenberg (ots) - Eine 83 Jahre alte Fahrerin einer silberfarbenen Mercedes-Benz A-Klasse ist am frühen Freitagabend (05.09.2025) an der Kirchheimer Straße unter anderem gegen ein Gebäude geprallt, in dem sich eine Apotheke befindet. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Die Dame fuhr mit ihrem Pkw gegen 17.05 Uhr aus bislang unbekannter Ursache zuerst über einen ...

