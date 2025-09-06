Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Pkw gegen Hauswand geprallt

Stuttgart-Riedenberg (ots)

Eine 83 Jahre alte Fahrerin einer silberfarbenen Mercedes-Benz A-Klasse ist am frühen Freitagabend (05.09.2025) an der Kirchheimer Straße unter anderem gegen ein Gebäude geprallt, in dem sich eine Apotheke befindet. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Die Dame fuhr mit ihrem Pkw gegen 17.05 Uhr aus bislang unbekannter Ursache zuerst über einen Bordstein auf den Gehweg, touchierte anschließend einen Poller und prallte gegen eine Hauswand. Im weiteren Verlauf beschädigte sie noch ein abgestelltes Pedelec und kam dann abschließend einige Meter später zum Stehen. An ihrem Fahrzeug entstand bei dem Unfall ein wirtschaftlicher Totalschaden, die Schadenshöhe am Gebäude kann noch nicht genau beziffert werden. Ein vorsorglich verständigter Rettungsdienst untersuchte die 83-Jährige vor Ort, es konnten aber glücklicherweise keine Verletzungen festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell