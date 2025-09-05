PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gebäudebrand

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist in der Nacht zum Freitag (04.09.2025) in einem Gebäude an der Rüdigerstraße ein Feuer ausgebrochen. Ein 45-jähriger Zeuge bemerkte die Flammen im ersten Obergeschoss des Wohnheims gegen Mitternacht und setzte den Notruf ab. Offenbar war das Feuer im Zimmer eines 74-jährigen Mannes ausgebrochen, der das Gebäude eigenständig verlassen konnte. Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten sechs Personen aus dem Gebäude, vier Männer im Alter zwischen 64 und 73 Jahren wurden durch Rettungskräfte versorgt und zu weiteren Untersuchungen in Krankenhäuser gebracht. Der 74-jährige Mann, in dessen Zimmer der Brand mutmaßlich ausbrach, erlitt offenbar eine Rauchgasintoxikation. Der Schaden beläuft sich ersten Erkenntnissen zufolge auf über 100.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

