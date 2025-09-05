Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen geparktes Auto gestoßen - Geschädigten gesucht

Stuttgart- Bad Cannstatt (ots)

Ein 66 Jahre alter Fahrer eines grauen Opel ist in der Nacht zum Dienstag (02.09.2025) auf einem Parkplatz an der Waiblinger Straße 9 gegen ein geparktes Auto gestoßen. Der Mann wollte zwischen 22.30 Uhr und 02.15 Uhr rückwärts in eine Parklücke einparken und touchierte das Auto neben ihm. Als er die Polizei alarmierte, war das andere Auto bereits weggefahren. Hierbei soll es sich vermutlich um einen schwarzen BMW handeln. Der oder die Geschädigte wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

