POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht
Stuttgart-Mitte (ots)
Unbekannte sind Mittwoch (03.09.2025) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Tübinger Straße eingebrochen. Die Täter brachen zwischen 14.00 Uhr und 19.00 Uhr die Wohnungstür auf und gelangten so in das Objekt. Hier durchwühlten sie sämtliche Räume und stahlen Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
