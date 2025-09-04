POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Bei einem Unfall am Gebhard-Müller-Platz am Mittwochabend (03.09.2025) haben sich ein 30-Jähriger und eine 25-Jährige leichte Verletzungen zugezogen. Der 30 Jahre alte Audi-Fahrer war gegen 22.50 Uhr in der Willy-Brandt-Straße aus Richtung Neckartor unterwegs. Als er am Gebhard-Müller-Platz in die Kreuzung einfuhr, stieß er mit der 25 Jahre alten Fiat-Fahrerin zusammen, die von der ...

mehr