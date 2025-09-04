POL-S: Auto in Brand geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Eine 19 Jahre alte Fahrerin eines Fiat ist am Mittwochmorgen (03.09.2025) auf der Bundesstraße 295 von der Fahrbahn abgekommen. Die Frau fuhr gegen 09.30 Uhr auf der Bundestraße Richtung Weilimdorf. Kurz nach der Kreuzung an der Flachter Straße kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Verkehrsleitpfosten. Beim Versuch auszuweichen verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses kam letztlich im Graben und auf dem Dach ...

