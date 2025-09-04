POL-S: Auto in Brand geraten - Zeugen gesucht
Stuttgart- Nord (ots)
Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Mittwochabend (03.09.2025) ein BMW an der Hildebrandstraße in Brand geraten. Eine Streifenwagenbesatzung fuhr gegen 21.40 Uhr in der Hildebrandstraße und bemerkte auf Höhe der Hausnummer 8 einen brennenden BMW. Die alarmierte Feuerwehr löschte den PKW, der vollständig ausbrannte. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 100.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell