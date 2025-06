Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Homburg

Homburg (ots)

Am Sonntag, den 01.06.2025, zwischen 18:00 bis 19:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Hasenäckerstraße in Homburg. Bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte mit seinem Kraftfahrzeug einen orangefarbenen Mercedes-Benz S 350 mit HOM-Kreiskennzeichen, welcher am Fahrbahnrand der Hasenäckerstraße geparkt war. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit in Richtung B 423.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

