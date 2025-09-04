Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte rot? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Unfall zwischen einer Stadtbahn und einem Volvo am Mittwoch (03.09.2025) in der Schloßstraße ist ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden. Beide Fahrzeuge waren gegen 15.45 Uhr in der Schloßstraße Richtung Berliner Platz unterwegs. An der Büchsenstraße wollte die 74 Jahre alte Volvo-Fahrerin offenbar wenden und stieß hierbei mit der Stadtbahn der Linie U9 Richtung Vogelsang zusammen. Die Ermittlungen, wer bei Rotlicht in die Kreuzung einfuhr, dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell