Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur/Großholbach/Köppel - Diebstähle aus PKW - Zeugen gesucht

Montabaur (ots)

Am 15.12.2024, im Tatzeitraum zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr, kam es auf dem Wanderparkplatz am Großen Herrgott/Köppel, am Sportplatz Großholbach und am Modelflugplatz in Montabaur zu Diebstählen aus dort abgestellten Fahrzeugen. An allen drei PKW's wurde eine Scheibe eingeschlagen und das Fahrzeuginnere durchsucht. Entwendet wurden im Fahrzeug liegende Handtaschen inklusive der sich darin befindlichen Wertgegenstände. Zeugen die Täter- oder tatrelevante Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Montabaur zu melden.

