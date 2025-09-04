Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Unfall am Gebhard-Müller-Platz am Mittwochabend (03.09.2025) haben sich ein 30-Jähriger und eine 25-Jährige leichte Verletzungen zugezogen. Der 30 Jahre alte Audi-Fahrer war gegen 22.50 Uhr in der Willy-Brandt-Straße aus Richtung Neckartor unterwegs. Als er am Gebhard-Müller-Platz in die Kreuzung einfuhr, stieß er mit der 25 Jahre alten Fiat-Fahrerin zusammen, die von der Konrad-Adenauer-Straße aus Richtung Charlottenplatz in die Schillerstraße nach links abbiegen wollte. Beide Fahrzeugführer zogen sich leichte Verletzungen zu, der Schaden beläuft sich auf rund 35.000 Euro. Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

